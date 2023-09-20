Президент Азербайджана: Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему

Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане.

Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что армянские националисты, военные преступники, так называемые "лидеры" Армении и Карабаха взяли этих людей (армянское население Карабаха – ред.) в заложники и отравили им мозги. Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги.

"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды", - довел до внимания президент Ильхам Алиев.