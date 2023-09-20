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Президент Азербайджана: Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему

Президент Азербайджана: Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 22:12
Президент Азербайджана: Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, скоро увидит поворот к лучшему

Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что армянские националисты, военные преступники, так называемые "лидеры" Армении и Карабаха взяли этих людей (армянское население Карабаха – ред.) в заложники и отравили им мозги. Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги.

"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды", - довел до внимания президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: I am sure that Armenian people living in Karabakh will promptly see positive changes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhali tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək"

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