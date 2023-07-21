Ильхам Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

Ильхам Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

"Я чувствую так же, живу так же, как и любой другой человек. Я люблю свою страну, как и любой другой человек, и раздражаюсь, как и любой другой человек, когда вижу несправедливость, когда вижу бюрократию, когда вижу неэффективное управление или что-то ещё

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