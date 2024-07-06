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Президент Азербайджана: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

Президент Азербайджана: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира XXI век должен стать веком процветания тюркского мира.
Внутренняя политика
6 июля 2024 г. 13:47
Президент Азербайджана: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

XXI век должен стать веком процветания тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

"Мы охватываем большое географическое пространство, в странах-членах наблюдается позитивная демографическая динамика, наш военный потенциал неоднократно доказывал себя на полях сражений. Наши богатые природные ресурсы, современная инфраструктура для их доставки, транспортные коридоры, соединяющие Среднюю Азию и Кавказ со средиземноморскими и черноморскими портами, наша богатая и древняя история и культура являются нашим величайшим достоянием. Приверженность наших народов традиционным ценностям и этническая общность тесно сплачивают наши страны. XXI век должен стать веком процветания тюркского мира", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 21st century must be a century of progress of the Turkic world
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: XXI əsr Türk dünyasının inkişafı əsri olmalıdır

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