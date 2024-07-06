Президент Азербайджана: XXI век должен стать веком процветания тюркского мира

XXI век должен стать веком процветания тюркского мира.

XXI век должен стать веком процветания тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

"Мы охватываем большое географическое пространство, в странах-членах наблюдается позитивная демографическая динамика, наш военный потенциал неоднократно доказывал себя на полях сражений. Наши богатые природные ресурсы, современная инфраструктура для их доставки, транспортные коридоры, соединяющие Среднюю Азию и Кавказ со средиземноморскими и черноморскими портами, наша богатая и древняя история и культура являются нашим величайшим достоянием. Приверженность наших народов традиционным ценностям и этническая общность тесно сплачивают наши страны. XXI век должен стать веком процветания тюркского мира", - отметил глава государства.