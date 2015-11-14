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    ​Президент Азербайджана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с трагедией в Париже

    В эти тяжелые минуты мы находимся рядом с французским народом

    "Мы крайне возмущены этим ужасным событием, категорически осуждаем терроризм, поддерживаем борьбу со всеми его проявлениями"

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Франции Франсуа Олланду.

    Как передает Report, в тексте письма говорится:

    “Известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате беспощадных террористических актов в Париже глубоко потрясло нас.

    Мы крайне возмущены этим ужасным событием, категорически осуждаем терроризм, поддерживаем борьбу со всеми его проявлениями.

    В эти тяжелые минуты мы находимся рядом с французским народом.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции глубокое соболезнование, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".

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