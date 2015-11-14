​Президент Азербайджана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с трагедией в Париже

"Мы крайне возмущены этим ужасным событием, категорически осуждаем терроризм, поддерживаем борьбу со всеми его проявлениями"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Франции Франсуа Олланду.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

“Известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате беспощадных террористических актов в Париже глубоко потрясло нас.

Мы крайне возмущены этим ужасным событием, категорически осуждаем терроризм, поддерживаем борьбу со всеми его проявлениями.

В эти тяжелые минуты мы находимся рядом с французским народом.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции глубокое соболезнование, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".