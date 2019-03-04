Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство Гянджи

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделено 11 млн манатов, в том числе на капитальный ремонт улиц - 4 млн манатов, обновление систем освещения - 1 млн манатов, приобретение машин и механизмов, используемых в области оказания коммунальных услуг населению, - 6 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.