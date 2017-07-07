Президент Азербайджана выделил на строительство автомобильной дороги в Сабирабаде 14,4 млн манатов

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Галагайын-Османлы-Гель Бешдели-Залгараагач-Гель Агамамедли-Азадкенд-Муган Гянджали Сабирабадского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Галагайын-Османлы-Гель Бешдели-Залгараагач-Гель Агамамедли-Азадкенд-Муган Гянджали, соединяющей 15 населенных пунктов с населением сорок одна тысяча человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 14,4 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.