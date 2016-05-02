Президент Азербайджана выделил 6 млн. манатов для устранения ущерба, причинённого гражданскому населению в прифронтовой зоне

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, причинённого гражданскому населению в результате интенсивного обстрела армянскими Вооруженными силами Агдамского и Тертерского районов.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что начиная с первых дней апреля 2016 года, армянские Вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок населенные пункты Агдамского и Тертерского районов, расположенные вблизи от линии соприкосновения. В результате погибли 6 человек из числа гражданского населения, 26 получили ранение, нанесен серьезный ущерб 445 домам, 5 школам, 2 медицинским пунктам, 2 детским садам, другим социальным и административным зданиям. В настоящее время принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий разрушений от вражеских пуль и снарядов.

Для устранения ущерба, причинённого гражданскому населению в результате интенсивного обстрела армянскими Вооруженными силами Агдамского и Тертерского районов, глава государства выделил из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики исполнительным властям Агдамского и Тертерского районов по 3,0 (три) миллиона манатов – итого 6,0 (шесть) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.