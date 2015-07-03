​Президент Азербайджана выделил 1,5 млн. манатов на строительство дороги в Физулинском районе

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги между физулинскими поселками Биринджи и Он биринджи Гайыдыш.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги между поселками Биринджи и Он биринджи Гайыдыш, соединяющей 11 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог Исполнительной власти Физулинского района будет выделено 1,5 (один миллион пятьсот тысяч) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.