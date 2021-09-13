Президент Азербайджана выделил 1,12 млн манатов на бурение скважин в Агстафе и Газахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агстафинском и Газахском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агстафинском и Газахском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 16 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 14 населенных пунктах Агстафинского и Газахского районов с населением 49 420 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,12 млн манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Агстафинском и Газахском районах