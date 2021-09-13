Президент Азербайджана выделил 1,12 млн манатов на бурение скважин в Агстафе и Газахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агстафинском и Газахском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 16 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 14 населенных пунктах Агстафинского и Газахского районов с населением 49 420 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,12 млн манатов.
Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Агстафинском и Газахском районах
|
Порядковый
номер
|
Название района
|
Количество скважин, единица
|
Название населенных пунктов
|
Численность населения, человек
|
1
|
Агстафа
|
6
|
село Ашагы Гейджали
|
2 547
|
село Гейджали (2 скажины)
|
2 774
|
село Кохнегышлаг
|
698
|
село Татлы (2 скважины)
|
2 741
|
2
|
Газах
|
10
|
село Агкойнек
|
3 815
|
село Асланбейли
|
4 323
|
село Ашагы Салахлы
|
1 971
|
село Бала Чайлы
|
1 240
|
село Джафарли
|
1 268
|
село Чайлы
|
8 069
|
село Даш Салахлы
|
10 823
|
село Ханлыглар
|
3 705
|
село Кемерли
|
3 221
|
село Гаймаглы
|
2 225
|
Всего:
|
16
|
14
|
49 420