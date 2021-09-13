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Президент Азербайджана выделил 1,12 млн манатов на бурение скважин в Агстафе и Газахе

Президент Азербайджана выделил 1,12 млн манатов на бурение скважин в Агстафе и Газахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агстафинском и Газахском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Внутренняя политика
13 сентября 2021 г. 15:27
Президент Азербайджана выделил 1,12 млн манатов на бурение скважин в Агстафе и Газахе
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агстафинском и Газахском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 16 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 14 населенных пунктах Агстафинского и Газахского районов с населением 49 420 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,12 млн манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Агстафинском и Газахском районах

Порядковый

номер

Название района

Количество скважин, единица

Название населенных пунктов

Численность населения, человек

1

Агстафа

6

село Ашагы Гейджали

2 547

село Гейджали (2 скажины)

2 774

село Кохнегышлаг

698

село Татлы (2 скважины)

2 741

2

Газах

10

село Агкойнек

3 815

село Асланбейли

4 323

село Ашагы Салахлы

1 971

село Бала Чайлы

1 240

село Джафарли

1 268

село Чайлы

8 069

село Даш Салахлы

10 823

село Ханлыглар

3 705

село Кемерли

3 221

село Гаймаглы

2 225

Всего:

16

14

49 420
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Версия на азербайджанском языке Prezident Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-yə 1,12 milyon manat ayırıb

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