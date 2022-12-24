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Президент Азербайджана: Вторая Карабахская война и два года, прошедшие после войны, показали, что никто не сможет повлиять на нас

Президент Азербайджана: Вторая Карабахская война и два года, прошедшие после войны, показали, что никто не сможет повлиять на нас Происходящее на Лачинской дороге понятно как ясный день. Это наше законное право. Наши природные ресурсы эксплуатируются, наши природные ресурсы вывозятся. Те, кто эксплуатирует эти природные ресурсы, являются преступниками согласно любой норме международ
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 19:27
Президент Азербайджана: Вторая Карабахская война и два года, прошедшие после войны, показали, что никто не сможет повлиять на нас

Происходящее на Лачинской дороге понятно как ясный день. Это наше законное право. Наши природные ресурсы эксплуатируются, наши природные ресурсы вывозятся. Те, кто эксплуатирует эти природные ресурсы, являются преступниками согласно любой норме международного права.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

"Потому что это – наша признанная международным сообществом территория, и мы по праву требуем, чтобы представители нашей общественности и, прежде всего, представители государственных структур провели мониторинг. Они должны посмотреть, что там происходит, и эта незаконная деятельность должна быть прекращена. Таково наше законное требование", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что сегодня эта ситуация преподносится в совершенно искаженном виде, Президент Ильхам Алиев сказал: "И вновь ложь, и вновь клевета. Кто это делает, мы все хорошо знаем. Еще раз скажу, на данный момент армянское государство здесь не в первых рядах. Но это не заставит нас отступить. Мы это уже неоднократно доказывали, и Вторая Карабахская война, и два года, прошедшие после войны, показали это. Никто не сможет повлиять на нас. Могут быть звонки, какие-то заявления, но не надо придавать им значения. Мы отвечаем на эти звонки просто из политической корректности. Но это ни на йоту не изменит нашу позицию".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Laçın yolunda baş verən hadisə gün kimi aydındır. Bu, bizim legitim hüququmuzdur"

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