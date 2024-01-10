О нас

Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня

Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января рассказал об азербайджанских селах, которые все еще находятся под оккупацией.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 21:43
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января рассказал об азербайджанских селах, которые все еще находятся под оккупацией.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня.

"Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе во время беседы "на ногах" в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос. Он также находится на повестке дня Комиссии по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча Комиссии по делимитации намечена на этот месяц и там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu gün işğal altında qalan səkkiz kəndin məsələsi daim gündəlikdədir"

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi