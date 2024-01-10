Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января рассказал об азербайджанских селах, которые все еще находятся под оккупацией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января рассказал об азербайджанских селах, которые все еще находятся под оккупацией.

Как сообщает Report , глава государства отметил, что вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня.

"Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе во время беседы "на ногах" в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос. Он также находится на повестке дня Комиссии по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча Комиссии по делимитации намечена на этот месяц и там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.