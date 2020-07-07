Президент Азербайджана: Видим, что появится необходимость в дополнительных больницах

"Как вам известно, уже функционируют 5 больниц модульного типа. Строительство этих больниц в короткие сроки показывает, что даже в ситуации цейтнота мы можем предпринять необходимые шаги".

"Как вам известно, уже функционируют 5 больниц модульного типа. Строительство этих больниц в короткие сроки показывает, что даже в ситуации цейтнота мы можем предпринять необходимые шаги".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Вы знаете, что ни одна страна не была готова к пандемии. Количество имеющихся у нас коек было рассчитано на обычный режим. Поэтому необходимо было построить больницы модульного типа, и мы сделали это. Как вам известно, две из них уже функционируют в Баку, одна – в Сумгайыте, одна – в Гяндже, одна в Абшеронском районе, идет строительство еще пяти больниц. Мы считали, что десяти больниц нам будет достаточно. Однако видим, что появится необходимость в дополнительных больницах. Поэтому недавно я дал указание заказать еще десять больниц модульного типа, определить их места. Мы должны быть готовы к самой критической ситуации. На самом деле мы приняли решение о строительстве десяти больниц модульного типа, когда болезнь распространилась не очень широко. Это решение было принято в апреле, когда ежедневно заболевали примерно 30, 40, 50, 60 человек. Конечно, необходимо было принять превентивные меры. Но мы не могли предположить, как будет развиваться болезнь. Однако было предположение, и происходящие в мире процессы также показывали, что число больных может увеличиться. В таком случае мы могли бы оказаться в безвыходном положении. Где бы мы разместили этих больных? Поэтому принятие в то время данного решения было правильным шагом. Сегодня решение о строительстве дополнительных десяти больниц модульного типа вновь рассчитано на будущее.

В целом, в настоящее время больные коронавирусом получают лечение в 45 больницах нашей страны. Должен также отметить, что 36 из этих больниц построены моими распоряжениями в последнее время. Нетрудно представить, с какими проблемами мы сегодня могли бы столкнуться, если бы эти больницы не были построены. Таким образом, сегодня у нас пока достаточно свободных коек. Но мы должны быть готовыми к любой ситуации.

Должен сказать, что в настоящее время в сданной в нынешнем году больнице "Ени клиника" проходят лечение 350 больных. В короткий срок мы доведем количество коек там до 700-750. Поэтому несложно подсчитать, что при необходимости мы в короткий срок сможем разместить", - сказал Президент Азербайджана.