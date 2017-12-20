Президент Азербайджана: В сокровищнице мировой архитектуры есть ценные образцы нашего архитектурного искусства

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам XIX съезда архитекторов Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемые делегаты съезда!

Сердечно поздравляю вас с началом работы XIX съезда архитекторов Азербайджана, желаю вам здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Многовековая азербайджанская архитектура, прошедшая самобытный путь развития, богата величественными памятниками, украшающими культурную летопись нашего народа и отражающими важные достижения древней восточной архитектуры. Наши талантливые мастера, приверженные важнейшим принципам традиционной архитектуры, создавая эти произведения, всегда уделяли внимание сохранению гармонии с природой.

Наше национальное достояние – Ичеришехер является ярким олицетворением градостроительного искусства на территории нашей страны сотни лет назад. Возведенная здесь Девичья башня, до сих пор сохранившая дух своего времени, является одним из древних символов родного Баку. Комплекс дворца Ширваншахов, олицетворяющий культуру средневекового города, и сегодня вызывает восхищение совершенством инженерно-архитектурного решения. Мы гордимся тем, что в сокровищнице мировой архитектуры есть ценные образцы нашего архитектурного искусства.

На всех этапах своей истории наше архитектурное наследие, как результат последовательных успешных творческих поисков, постоянно обогащалось жемчужинами искусства, нашедшими правильное решение с точки зрения национальной архитектуры. Включение в число красивых зданий, возведенных на основе синтеза европейской и восточной архитектуры в Баку, сочетающем в себе древность и современность, уникальных архитектурных памятников в стиле модерн, как символа постоянного обновления, обогащает панораму нашей обладающей неповторимым обликом столицы.

В годы независимости благодаря многочисленным грандиозным строениям архитектурная панорама наших регионов изменилась и приобрела новый облик. Наши архитекторы внесли вклад в развитие Азербайджана, уверенно идущего по пути большого созидания, создали ценные произведения, которые с каждым годом делают еще краше облик наших городов и поселков, улиц и площадей. Добиваясь новых творческих успехов,они и сегодня прилагают все знания, силы и умения в деле восстановления и сохранения для грядущих поколений нашего историко-культурного наследия.

Уверен, что на съезде будут проведены плодотворный обмен мнениями и обсуждения, связанные с национальной самобытностью архитектурного облика наших городов, его соответствием нашей истории и культуре, приняты важные решения по дальнейшему развитию архитектуры страны."