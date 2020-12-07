Президент Азербайджана: В нашей стране начинается новый период

"Вы увидели и город Агдам. Точнее, от города уже ничего не осталось, все здания там разрушены. Это – преступление, показывающее уродливое лицо армянского фашизма. Они считали, что азербайджанцы никогда не вернутся на эти земли. Но мы вернулись. С боями из

"Вы увидели и город Агдам. Точнее, от города уже ничего не осталось, все здания там разрушены. Это – преступление, показывающее уродливое лицо армянского фашизма. Они считали, что азербайджанцы никогда не вернутся на эти земли. Но мы вернулись. С боями изгнали их с наших земель. Они встали на колени перед нами".

Как сообщает Report, об этом во время приема делегации во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сейчас в нашей стране начинается новый период, мы вновь отстроим все эти регионы. Уже предпринимаются первые шаги, дан старт первым инфраструктурным проектам. Но, можно сказать, что картина, которую вы увидели в Агдаме, наблюдается на всех освобожденных землях. Ни одного уцелевшего здания не осталось ни в городе Физули, ни в городе Джебраил. В таком же состоянии находятся Зангилан и Губадлы", - добавил Президент.