Президент Азербайджана: В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии

В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии.

В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии.

Как передает Report, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

«Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что наряду с сотрудничеством в энергетической сфере, между двумя странами установились очень хорошие отношения и в других областях. «И энергетические проекты, конечно же, ещё более укрепят наше партнёрство», - добавил президент Ильхам Алиев.