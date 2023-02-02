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Президент Азербайджана: В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии

Президент Азербайджана: В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии.
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 19:42
Президент Азербайджана: В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии
Президент Ильхам Алиев

В этом году состоится заседание Азербайджано-румынской совместной экономической комиссии.

Как передает Report, об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

«Совместная экономическая комиссия заседала в прошлом году и соберется в этом году. Это, таким образом, активизирует работу комиссии», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что наряду с сотрудничеством в энергетической сфере, между двумя странами установились очень хорошие отношения и в других областях. «И энергетические проекты, конечно же, ещё более укрепят наше партнёрство», - добавил президент Ильхам Алиев.

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