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Президент Азербайджана: В Армении есть определенные люди, которые до сих пор живут реваншистскими идеями

Президент Азербайджана: В Армении есть определенные люди, которые до сих пор живут реваншистскими идеями В прошлом опасность для нас на протяжении 30 лет исходила от Армении и ее оккупационной политики. В целом мы уже преодолели эту угрозу. Но, конечно, мы должны быть бдительными, не должны забывать прошлое.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 16:32
Президент Азербайджана: В Армении есть определенные люди, которые до сих пор живут реваншистскими идеями

В прошлом опасность для нас на протяжении 30 лет исходила от Армении и ее оккупационной политики. В целом мы уже преодолели эту угрозу. Но, конечно, мы должны быть бдительными, не должны забывать прошлое.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что в то время Армения воспользовалась хаосом в Азербайджане и оккупировала наши территории, глава государства отметил: "Мы не должны забывать, что даже несмотря на итоги Второй Карабахской войны, сегодня в Армении, ее обществе и даже правительстве есть определенные люди, которые все еще живут реваншистскими идеями".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: There are people in Armenia who live with revanchist ideas
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistanda müəyyən insanlar var ki, hələ də revanşist ideyalarla yaşayır"

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