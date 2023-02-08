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Президент Азербайджана: Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание

Президент Азербайджана: Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание, и его тоже преодолеет. Но это – невероятно большая трагедия. Каждая спасенная жизнь словно дарит нам весь мир.
Внутренняя политика
8 февраля 2023 г. 18:06
Президент Азербайджана: Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание

Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание, и его тоже преодолеет. Но это – невероятно большая трагедия. Каждая спасенная жизнь словно дарит нам весь мир.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Джахитом Багджи.

Подчеркнув, что спасатели и из Турции, и из Азербайджана, и из других стран делают огромную работу, глава государства отметил: « Конечно, основное бремя и моральная нагрузка здесь ложатся на правительство Турции. Мой брат уважаемый Президент немедленно дал все указания, направил всех министров в зоны бедствия, и я абсолютно уверен в том, что сильное и могущественное Турецкое государство преодолеет и эти трудности, продолжит усилия по скорейшему проведению спасательных и поисковых работ».

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