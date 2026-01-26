Президент Азербайджана утвердил новые штрафы за поджог пахотных земель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках, касающиеся штрафов за поджог пахотных земель.

Как сообщает Report, согласно документу, физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов. В случае если указанные меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, может быть применен административный арест сроком до одного месяца. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 6 000 манатов.

Согласно прежнему закону, за поджог пахотных земель физические лица штрафовались на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 6 000 манатов.

В документе отмечается, что за повторное совершение предусмотренного правонарушения лицом, подвергнутым административному взысканию, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления о назначении административного взыскания, физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - на сумму от 2 000 до 2 500 манатов. Если эти меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, то будет применен административный арест сроком от 1 до 2 месяцев. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 6 000 до 7 000 манатов.