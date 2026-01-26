Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Президент Азербайджана утвердил новые штрафы за поджог пахотных земель

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 16:44
    Президент Азербайджана утвердил новые штрафы за поджог пахотных земель

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках, касающиеся штрафов за поджог пахотных земель.

    Как сообщает Report, согласно документу, физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов. В случае если указанные меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, может быть применен административный арест сроком до одного месяца. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 6 000 манатов.

    Согласно прежнему закону, за поджог пахотных земель физические лица штрафовались на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 6 000 манатов.

    В документе отмечается, что за повторное совершение предусмотренного правонарушения лицом, подвергнутым административному взысканию, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления о назначении административного взыскания, физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - на сумму от 2 000 до 2 500 манатов. Если эти меры будут признаны недостаточными с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, то будет применен административный арест сроком от 1 до 2 месяцев. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 6 000 до 7 000 манатов.

    пахотные земли поджог Кодекс об административных правонарушениях штрафы поправки
    Prezident əkin yerinin yandırılması ilə bağlı yeni cərimələri təsdiqləyib

    Последние новости

    18:07

    ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника

    Другие страны
    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    Лента новостей