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Президент Азербайджана утвердил новые правила назначения судей

Президент Азербайджана утвердил новые правила назначения судей Президент Азербайджана утвердил новые правила назначения судей
Внутренняя политика
16 декабря 2024 г. 17:26
Президент Азербайджана утвердил новые правила назначения судей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О судах и судьях" и "О Судебно-правовом совете".

Как передает Report, согласно новому закону, лица, впервые назначаемые на должность судьи, будут привлекаться к обучению сразу после назначения.

Кандидаты на должность судьи будут отбираться на основе тестового и письменного экзаменов, а также собеседования, которые будут организованы Комитетом по отбору судей. Результаты экзаменов и собеседования будут оцениваться этим же Комитетом, который может привлечь к работе сформированную им специальную комиссию.

Комитет по отбору судей составит рейтинг кандидатов, успешно прошедших экзамены и собеседование, в соответствии с набранными ими баллами. Результаты оценки кандидатов будут представлены Судебно-правовому совету, который, в свою очередь, представит кандидатов на назначение на вакантные должности судей соответствующему органу исполнительной власти.

Лица, чьи полномочия не были продлены по результатам оценки, не смогут участвовать в экзаменах и собеседованиях для отбора кандидатов на должность судьи в течение 5 лет.

Правила отбора кандидатов на вакантные должности судей будут определяться Судебно-правовым советом, полномочия которого также расширены новым законом.

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Версия на азербайджанском языке Prezident hakimlərin qiymətləndirilmə komitəsinin yaradılmasını təsdiqləyib

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