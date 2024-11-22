Президент Азербайджана утвердил изменения в законодательстве, касающиеся членов Комиссии по борьбе с коррупцией

16:27

Президент Ильхам Алиев подписал Закон о внесении изменений в законы "Об утверждении Внутреннего Устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О Конституционном суде" и "Об утверждении Положения о Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, что согласно изменению, во "Внутренний регламент Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", утвержденный Законом Азербайджанской Республики № 74-IQ от 17 мая 1996 года, добавлена статья 21-2 (Избрание членов Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики, определяемых Милли Меджлисом).

Согласно этой статье, члены Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики, определяемые Милли Меджлисом, избираются из числа депутатов, членов Счетной палаты Азербайджанской Республики и руководства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.