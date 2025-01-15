Президент утвердил изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов"

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов".

Президент Азербайджана утвердил поправки в закон "Об основах финансов муниципалитетов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно новым правилам, доходы и расходы муниципальных бюджетов будут отражаться в информационной системе органа, осуществляющего административный надзор за их деятельностью.

Кроме того, расходы муниципальных бюджетов будут осуществляться через данную информационную систему, а соответствующие платежи будут обеспечиваться поставщиками платежных услуг.