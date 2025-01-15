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Президент утвердил изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов"

Президент утвердил изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов" Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов".
Внутренняя политика
15 января 2025 г. 16:36
Президент утвердил изменения в закон Об основах финансов муниципалитетов

Президент Азербайджана утвердил поправки в закон "Об основах финансов муниципалитетов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно новым правилам, доходы и расходы муниципальных бюджетов будут отражаться в информационной системе органа, осуществляющего административный надзор за их деятельностью.

Кроме того, расходы муниципальных бюджетов будут осуществляться через данную информационную систему, а соответствующие платежи будут обеспечиваться поставщиками платежных услуг.

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Версия на азербайджанском языке Prezident “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib

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