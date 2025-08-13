О нас

Президент Азербайджана утвердил функции государственных исполнительных чиновников

Президент Азербайджана утвердил функции государственных исполнительных чиновников
Внутренняя политика
13 августа 2025 г. 13:05
Президент Азербайджана утвердил функции государственных исполнительных чиновников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об исполнительных чиновниках", в котором указаны функции государственных исполнительных чиновников.

Как сообщает Report, согласно документу, государственные исполнительные чиновники обеспечивают установленный порядок деятельности Конституционного Суда Азербайджана и судов, входящих в судебную систему Азербайджана.

Кроме этого, они исполняют решения судов по гражданским делам, коммерческим и административным спорам, делам об административных правонарушениях, акты других органов, исполнение которых законом возложено на исполнительных чиновников, наказания по уголовным делам, не связанные с лишением свободы, а также осуществляют пробационный контроль.

Версия на английском языке President of Azerbaijan approves functions of state executive officials
Версия на азербайджанском языке Dövlət icra məmurlarının funksiyaları müəyyənləşib

