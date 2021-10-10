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Президент Азербайджана: У меня было много замечаний в связи с генпланом Гадрута

Президент Азербайджана: У меня было много замечаний в связи с генпланом Гадрута "Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строител
Внутренняя политика
10 октября 2021 г. 13:16
Президент Азербайджана: У меня было много замечаний в связи с генпланом Гадрута
Ильхам Алиев

"Мы восстановим Гадрут. Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много замечаний, поэтому сегодня я не взял с собой этот план. Над ним еще надо поработать. Но считаю, что в ближайший месяц наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы утвердим его".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что сегодня уже дан старт работам по восстановлению Гадрута.

"Заложен фундамент автодороги. Будут проложены четырехполосные автомобильные дороги Гадрут-Джебраил, Гадрут-Физули, построена подстанция “Гадрут”, заложен ее фундамент, а также дан старт строительству мечети в Гадруте. Фундамент мечети тоже заложил я, и считаю, что это тоже историческое событие. Потому что в советское время большинство жителей поселка Гадрут составляли армяне, они, конечно же, не позволили бы построить здесь мечеть, да и в целом нам известно, что в советский период, во времена атеизма построить мечеть было невозможно.

Мы восстанавливаем историческую справедливость, а также проявляем приверженность нашим религиозно-духовным ценностям. В то же время подстанция, дорога являются уже одними из основных инфраструктурных проектов. Будут реализованы и другие проекты. Историческая часть Гадрута будет реконструирована. Есть уже первые изображения, связанные с ремонтом зданий. В то же время наблюдающийся в поселке этот беспорядок причиняет человеку боль. Невозможно представить поселок в таком виде. Мы намерены превратить Гадрут в центр международной культуры и туризма.

Основным направлением развития поселка и Ходжавендского района станет сельское хозяйство – растениеводство, животноводство, виноградарство. Здесь были традиции виноградарства, имеются очень благоприятные условия для выращивания винограда. Наряду с сельским хозяйством, Ходжавендский район станет очень важным туристическим центром, потому что туристический потенциал здесь достаточно велик. Здесь очень богатая природа, всюду горы, леса, реки, это райский уголок", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bərpa işlərini maksimum qısa müddət ərzində başa vuraq ki, siz bu cənnət məkana qayıdasınız"

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