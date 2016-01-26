Президент Азербайджана: Способствование миграционного кризиса в Европе усилению радикальных сил создало для мира большую угрозу

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на углубление в 2015 году экономического кризиса в мире, в прошлом году некоторые вопросы в Азербайджане были успешно решены. С учетом непростой геополитической ситуации и экономического кризиса в мире, это - большое достижение".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной итогам второго года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 гг".

По словам главы государства, способствование происходящих в регионе конфликтов и миграционного кризиса в Европе усилению радикальных сил создало для мира большую угрозу: "В нынешних условиях мы должны работать более активно и решить стоящие перед страной вопросы. Международная влиятельность Азербайджана возросла, и страна играет очень активную роль на международной арене.

Весь мир испытывает к Азербайджану большую симпатию. Я наблюдаю это при каждой зарубежной поездке. Во время участия на экономическом форуме в Давосе я в очередной раз убедился в существовании большой симпатии к политике нашей страны, нашей позиции, принципиальности и достигнутым успехам. На сегодняшний день Азербайджан является страной, пользующейся уважением всего мира".

Президент Ильхам Алиев отметил, что общественно-политическая стабильность в стране охраняется и защищается: "Основная причина этого в единстве народа и власти, так как наша политика защищает интересы азербайджанского народа. Для меня интересы азербайджанского народа и государства превыше всего. Суть и цель нашей работы целиком и полностью заключается в создании более сильного государства и более лучших условий для нашего народа, чтобы азербайджанский народ процветал, жил и развивался в достатке и безопасности".