Президент Азербайджана: Совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению

Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поста

Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поставляют в Армению оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

"То есть совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению", – отметил глава государства, подчеркнув, что их, естественно, не интересует армянский народ. "Для них армянский народ – всего лишь инструмент, средство, чтобы держать Азербайджан под постоянным давлением, используя территорию Армении, создавать здесь источники угрозы для Азербайджана и других соседей Армении, и, таким образом, обеспечить собственные интересы", - добавил президент.