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Президент Азербайджана: Совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению

Президент Азербайджана: Совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поста
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 13:30
Президент Азербайджана: Совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению

Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поставляют в Армению оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

"То есть совершенно очевидны планы некоторых западных государств настроить против нас Армению", – отметил глава государства, подчеркнув, что их, естественно, не интересует армянский народ. "Для них армянский народ – всего лишь инструмент, средство, чтобы держать Азербайджан под постоянным давлением, используя территорию Армении, создавать здесь источники угрозы для Азербайджана и других соседей Армении, и, таким образом, обеспечить собственные интересы", - добавил президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: The plans of some Western countries to turn Armenia against us are obvious
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanı bizə qarşı yönəltmək üçün bəzi Qərb dövlətlərinin planları göz qabağındadır

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