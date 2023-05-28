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Президент Азербайджана: события произошедшие за два с половиной года должны пробудить армян от грез

Президент Азербайджана: события произошедшие за два с половиной года должны пробудить армян от грез Мы находимся на своих родных землях, и Карабахский регион, где сегодня живут армяне, - наша исконная земля, принадлежащая нам по праву.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана: события произошедшие за два с половиной года должны пробудить армян от грез

Мы находимся на своих родных землях, и Карабахский регион, где сегодня живут армяне, - наша исконная земля, принадлежащая нам по праву.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

"Считаем, что они сами поймут, сами придут и сделают шаг для того, чтобы жить под флагом Азербайджана. Мы этого ждем. Поэтому не предпринимаем никакого другого шага, и считаю, что события, произошедшие за два с половиной года, должны их пробудить, пробудить от этого сна, от этих грез", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что за два с половиной года все наши планы последовательно, постепенно были претворены в жизнь и мы находимся в последнем шаге от их реализации, глава государства выразил уверенность в том, что и этот шаг будет сделан.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'Karabakh region where Armenians live today is our ancestral and legitimate land'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İki il yarım ərzində baş vermiş hadisələr Qarabağdakı erməniləri xülyadan ayıltmalıdır

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