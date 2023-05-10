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Президент Азербайджана: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы

Президент Азербайджана: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:20
Президент Азербайджана: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы

Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении к народу.

"Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы. После освобождения Шуши от оккупации вот на этой площади отважные азербайджанские военные доложили мне об этом. Над этим зданием был поднят Флаг Азербайджана, и освобождение Шуши было основной частью нашей исторической Победы… Через день после этого Армения подписала акт об капитуляции", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Shusha is the symbol of our Victory, Shusha is the crown of our Victory
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Şuşa Zəfərimizin rəmzidir, Şuşa Zəfərimizin tacıdır"

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