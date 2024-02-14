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Президент Азербайджана: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение

Президент Азербайджана: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение Сегодня технологическое развитие и преимущество как в области промышленного развития, так и в военно-промышленном комплексе и, в целом, в военной сфере имеет большое значение.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:07
Президент Азербайджана: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение

Сегодня технологическое развитие и преимущество как в области промышленного развития, так и в военно-промышленном комплексе и, в целом, в военной сфере имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что во время Второй Карабахской войны, антитеррористической операции это увидели все, глава государства отметил: "Конечно, основной фактор нашей Победы – это азербайджанский боец. Уничтожает врага и водружает флаг на освобожденных землях – человек, солдат, офицер. Однако технические средства играют немалую роль. За счет технических средств мы вышли из Второй Карабахской войны с минимальными потерями".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Technological development and superiority in the military field are of great importance
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Bu gün hərbi sahədə texnoloji inkişaf və üstünlük böyük əhəmiyyət daşıyır

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