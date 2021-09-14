Президент Азербайджана: Сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97%

"В последние годы для социально-экономического развития Джалилабадского и Шамкирского районов проделана очень большая работа. В рамках государственных инвестиционных программ реализованы основные инфраструктурные проекты, либо данные проекты находятся на

"В последние годы для социально-экономического развития Джалилабадского и Шамкирского районов проделана очень большая работа. В рамках государственных инвестиционных программ реализованы основные инфраструктурные проекты, либо данные проекты находятся на стадии завершения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время встречи в видеоформате в связи с назначением Рафика Джалилова главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева главой Исполнительной власти Шамкирского района.

"В рамках реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в обоих районах проделана большая работа по благоустройству. Основные инфраструктурные проекты можно считать завершенными. В обоих районах полностью обновлено электрическое хозяйство, никаких проблем с обеспечением электроэнергией нет. Высокими темпами проведены работы по газификации. В Джалилабадском районе уровень газификации превышает 90 процентов, а в Шамкирском районе приближается к 100 процентам. Считаю, что это заслуживает особого места в числе работ, проделанных в последние годы в регионах, так как обеспечение граждан природным газом было одной из основных наших задач, и сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97 процентов. По этому показателю Азербайджан занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе.

С моим участием состоялись церемонии, связанные с проектами питьевой воды в Джалилабаде и Шамкире. Большим событием явилась и подача в 2013 и 2017 годах питьевой воды в города. Одновременно данная проблема нашла решение во многих селах. Большая работа проделана в связи с орошением. Пробурены многочисленные артезианские скважины. Кроме того, в Шамкирском районе построено большое водохранилище – Шамкирчайское водохранилище, которое создало новые возможности для осуществления мелиоративных мероприятий как в Шамкирском, так и в соседних районах, а также значительно расширило масштаб орошаемых земель", - подчеркнул президент.