О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана: Сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97%

Президент Азербайджана: Сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97% "В последние годы для социально-экономического развития Джалилабадского и Шамкирского районов проделана очень большая работа. В рамках государственных инвестиционных программ реализованы основные инфраструктурные проекты, либо данные проекты находятся на
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:15
Президент Азербайджана: Сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97%
Президент Ильхам Алиев

"В последние годы для социально-экономического развития Джалилабадского и Шамкирского районов проделана очень большая работа. В рамках государственных инвестиционных программ реализованы основные инфраструктурные проекты, либо данные проекты находятся на стадии завершения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время встречи в видеоформате в связи с назначением Рафика Джалилова главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева главой Исполнительной власти Шамкирского района.

"В рамках реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в обоих районах проделана большая работа по благоустройству. Основные инфраструктурные проекты можно считать завершенными. В обоих районах полностью обновлено электрическое хозяйство, никаких проблем с обеспечением электроэнергией нет. Высокими темпами проведены работы по газификации. В Джалилабадском районе уровень газификации превышает 90 процентов, а в Шамкирском районе приближается к 100 процентам. Считаю, что это заслуживает особого места в числе работ, проделанных в последние годы в регионах, так как обеспечение граждан природным газом было одной из основных наших задач, и сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97 процентов. По этому показателю Азербайджан занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе.

С моим участием состоялись церемонии, связанные с проектами питьевой воды в Джалилабаде и Шамкире. Большим событием явилась и подача в 2013 и 2017 годах питьевой воды в города. Одновременно данная проблема нашла решение во многих селах. Большая работа проделана в связи с орошением. Пробурены многочисленные артезианские скважины. Кроме того, в Шамкирском районе построено большое водохранилище – Шамкирчайское водохранилище, которое создало новые возможности для осуществления мелиоративных мероприятий как в Шамкирском, так и в соседних районах, а также значительно расширило масштаб орошаемых земель", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: "Supply of natural gas in the country has reached 96-97 percent today"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu gün ölkə üzrə təbii qazla təchizat 96-97 faizə çatıb"

Самое важное

Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06
В Шамахы в рамках конкурса ”Социальные проекты прошел II фестиваль пожилых людей
ФотоВ Шамахы в рамках конкурса ”Социальные проекты" прошел II фестиваль пожилых людей
14 сентября 2021 г. 13:54
В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур
В освобожденных от оккупации районах завершен процесс создания военных прокуратур
14 сентября 2021 г. 12:00
Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу
Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу
14 сентября 2021 г. 11:42
Военная прокуратура: Определены организаторы и исполнители преступлений Армении против Азербайджана
Военная прокуратура: Определены организаторы и исполнители преступлений Армении против Азербайджана
14 сентября 2021 г. 10:36
Положительной динамики в состоянии здоровья певца Сайяда Ализаде нет
Положительной динамики в состоянии здоровья певца Сайяда Ализаде нет
14 сентября 2021 г. 09:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi