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Президента: Сегодня бюджет Азербайджана превышает 36 млрд манатов

Президента: Сегодня бюджет Азербайджана превышает 36 млрд манатов Наш государственный бюджет на этот год уже достиг рекордного уровня, превысив 33 млрд манатов. Однако получение дополнительных доходов в первом полугодии позволило нам внести дополнения в бюджет для решения остро необходимых вопросов, что мы и сделали.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 17:53
Президента: Сегодня бюджет Азербайджана превышает 36 млрд манатов

Наш государственный бюджет на этот год уже достиг рекордного уровня, превысив 33 млрд манатов. Однако получение дополнительных доходов в первом полугодии позволило нам внести дополнения в бюджет для решения остро необходимых вопросов, что мы и сделали.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

"Сегодня объем нашего бюджета составляет более 36 млрд манатов, и, конечно же, это позволяет нам реализовывать основные инвестиционные проекты страны. Прежде всего хочу еще раз сказать, что мы должны придать новый импульс крупномасштабным работам по строительству на освобожденных территориях и наращивать нашу военную мощь", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu gün bizim büdcəmiz 36 milyard manatdan çoxdur"

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