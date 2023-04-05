Президент Азербайджана: Сегодня мы обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия

Президент Азербайджана: Сегодня мы обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия

Эмомали Шарифович осветил все темы переговоров. Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры, и в беседе тет-а-тет, и в рамках расширенного состава с участием делегаций обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«По всем тем направлениям, которые Эмомали Шарифович отметил, мы имеем четкое представление как двигаться вперед. И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами», - отметил глава государства.