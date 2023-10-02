Президент Азербайджана: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе

Опыт восстановления нашей территориальной целостности - явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право.

Опыт восстановления нашей территориальной целостности - явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем", - подчеркнул глава государства.