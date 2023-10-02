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Президент Азербайджана: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе

Президент Азербайджана: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе Опыт восстановления нашей территориальной целостности - явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 12:12
Президент Азербайджана: Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе

Опыт восстановления нашей территориальной целостности - явление очень уникальное и неповторимое. Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

"Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Now it's time for peace in the Caucasus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu gün Cənubi Qafqazda sülh dövrünə qədəm qoya bilərik"

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