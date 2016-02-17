Президент Азербайджана: Развитие финансового и экономического сектора позволит нам не зависеть от цен на нефть

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Товузский район принял участие в открытии Товузчайского водохранилища.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде подробно проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что Товузчайское водохранилище расположено на западе республики, на территории слияния рек Товузчай и Ахынджачай, недалеко от города Товуз. Строительство водохранилища началось в 1986 году по проекту, подготовленному Институтом "Азердовлетсулайихе" в 1982 году. В соответствии с проектом ядро плотины было засыпано глиной, а его левобережная часть – землей, построен башенный водовыпуск. Однако из-за нехватки средств строительство в 1992 году было приостановлено. Продолжение строительства незавершенного Товузчайского водохранилища было включено в утвержденную Указом президента Азербайджана от 11 февраля 2004 года "Государственную программу социально-экономического развития регионов на 2004-2008 годы" и "План мероприятий", утвержденный Распоряжением главы государства от 14 октября 2005 года. Строительные работы начались в 2006 году. Высота земляной плотины с глиняным ядром на Товузчайском водохранилище общей водовместимостью 20 млн. кубометров и полезным объемом 18 млн. кубометров составляет 45 м, ширина верхней части – 10 м, а длина – 1340 м. Площадь водного бассейна водохранилища составляет 160 га, а длина – 2,6 км. В соответствии с проектом на водохранилище построены аварийный водоспуск водопропускной способностью 250 кубометров в секунду и протяженностью 731 м, башенный водовыпуск с железобетонными трубами максимальной водопропускной способностью 125 кубометров в секунду, канал протяженностью 468,8 м для подачи 6 кубометров оросительной воды в секунду. В ходе строительства водохранилища осуществлялись охрана, перенос исторических памятников, строительство автодороги и мостов, были приняты другие меры. Так, были перенесены Газгулинское кладбище, мавзолеи Шарифа Султана и Мухаммеда-Гусейна Султана. Для сохранения моста Султана – памятника архитектуры XVII века - была построена земляная дамба протяженностью 344 м. Также в целях сохранения кладбища села Вахидли осуществлено строительство водосборного канала и защитной дамбы. Кроме того, в ходе реализации проекта был возведен восьмипролетный автомобильный мост через реку Товузчай, реконструирована автодорога общей протяженностью 6800 м, ведущая на плотину и в прилегающие села. Завершилось также строительство моста через реку Ахынджачай протяженностью более 86 м.

В числе важных работ - строительство стального трубопровода протяженностью 7004 м пропускной способностью 1,5 кубометра в секунду для подачи дополнительной воды в правобережный канал реки Агстафачай, обеспечивающий оросительной водой посевные площади Товузского и Шамкирского районов, с целью улучшения их водоснабжения.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Товузского района.

Приветствуя представителей общественности района, президент Ильхам Алиев сказал:

"Сердечно приветствую вас. Очень рад вновь находиться в Товузском районе. Вот уже в который раз я посещаю Товуз. Каждый раз мы встречаемся на важных открытиях, отмечаем эти открытия.

Товузский район успешно развивается. Социально-экономическое развитие района идет очень быстро. Сдано в эксплуатацию много социальных объектов – Олимпийский комплекс, Диагностический центр, центральная больница. Создаются прекрасные парки, зоны отдыха, строятся отели, город хорошеет, благоустраивается.

Нас также радует развитие сельского хозяйства в Товузском районе. Сегодняшняя церемония имеет особое значение для развития сельского хозяйства, так как после сдачи в эксплуатацию Товузчайского водохранилища, уверен, развитие сельского хозяйства будет идти еще быстрее.

Как вам известно, проект этого водохранилища был разработан еще в советское время, но по определенным причинам не был реализован. В 1992 году реализация проекта была приостановлена. Но на нынешнем этапе нам удалось осуществить его. Для реализации проекта было подписано специальное распоряжение, выделены средства из государственного бюджета. Сегодня этот проект уже сдается в эксплуатацию. Таким образом, улучшится орошение на площади 20 тыс. гектаров и в оборот будет включено 300 га новоорошаемых земель.

Конечно, там, где есть вода, будет развиваться и сельское хозяйство. Наше основное желание заключается в том, чтобы сельское хозяйство во всех регионах развивалось еще более высокими темпами, так как развитие сельского хозяйства означает открытие рабочих мест, создание местного производства. В то же время, считаю, что продукция сельского хозяйства должна стать и станет основной нашей экспортной продукцией после нефти и газа.

Для развития сельского хозяйства было реализовано два аналогичных этому проекта – водохранилищ Тахтакерпю и Шамкирчай. Водохранилище Шамкирчай находится неподалеку. Вокруг данных проектов уже реализуются новые проекты развития. Ожидается реализация проекта Шамкирского агропарка, новых сельскохозяйственных проектов в Шабранском, Хызинском, Сиязаньском районах, в скором времени они будут реализованы. Таким образом, государство, вкладывая инвестиции в данную отрасль, преследует несколько целей. В первую очередь, это – очень важные проекты для рационального использования наших водных ресурсов. Здесь находят решение вопросы водной безопасности, что имеет особое значение для такой страны, как Азербайджан, зависящей больше от внешних водных источников. Мы должны максимально эффективно использовать наши водные ресурсы. В то же время, стремительное развитие сельского хозяйства будет обеспечиваться и дальше.

В минувшем году сельское хозяйство выросло более чем на 6 процентов, и надеюсь, что оно будет стремительно расти и в этом году. Во всех регионах должна быть проведена специализация. Товузский район имеет традиционную сельскохозяйственную продукцию. Ее развитие, создание новых посевных площадей, в особенности, развитие виноградарства, представляют важное значение. Улучшится уровень жизни людей. Мы обеспечим нашу продовольственную безопасность. Наша основная задача заключается не только в обеспечении себя всей продовольственной продукцией, но и в выходе с качественной продукцией на внешние рынки. В этом направлении предпринимаются важные шаги. Ввод в эксплуатацию Товузчайского водохранилища занимает среди них особое место.

Уверен, что 2016 год будет в Азербайджане успешным с точки зрения социально-экономического развития. Мировая экономика охвачена кризисом, который продолжается. Вывод, к которому я пришел, участвуя в начале этого года в международном экономическом форуме и форуме по безопасности, заключается в том, что конца этому кризису пока не видно. Наш регион переживает экономический, а в некоторых случаях – военный и политический кризис. Азербайджан же является пространством стабильности, страной развития. Хотя наши доходы значительно сократились, тем не менее, мы должны работать еще более эффективно. Убежден, что за счет развития, в частности, аграрного, перерабатывающего, промышленного секторов мы добьемся экономического прогресса. Уверен, что 2016 год будет для нашей страны успешным. В бюджет будет внесено изменение, и мы реализуем все необходимые социальные и инвестиционные проекты с минимальным уровнем цен на нефть – 25 долларов.

Цены на нефть снизились в четыре раза. Конечно, это – большое испытание для нефтедобывающих стран. Но трудности переживают и страны, не обладающие природными ресурсами, так как традиционные для них рынки уже не могут приобретать их продукцию так, как в прежние годы. Конечно, падение цен на нефть вызывает озабоченность и стран, небогатых природными ресурсами. Поэтому считаю, что отныне мы должны строить и строим наше экономическое развитие лишь на основе ненефтяного сектора.

В таком случае мы с честью преодолеем любой кризис, и будет обеспечено успешное, устойчивое развитие нашей страны. Поэтому на нынешнем этапе приоритетными вопросами являются, в частности, развитие предпринимательства, углубление коренных реформ. Уверен, что намеченные с конца прошлого и начала этого года новые реформы в ближайшее время скажут свое слово.

Все финансовые, экономические механизмы в Азербайджане должны опираться на опыт ведущих стран мира. Развитие финансового и экономического сектора позволит нам не зависеть от цен на нефть. В этом заключается наша основная задача.

Основную роль здесь, конечно, играет развитие регионов. В 2004 году, когда принималась первая программа регионального развития, я сказал, что развитие нашей страны должно зависеть от ненефтяного сектора. С того дня по настоящее время во всех регионах, в том числе в западном регионе, реализовано много важных проектов. Если бы мы не приняли программ регионального развития, то сегодня могли оказаться в очень тяжелом положении. Поэтому убежден, что 2016 год мы должны завершить успешно. Для достижения этого имеются все возможности. Господствующие в Азербайджане общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью, продуманная экономическая политика и углубляющиеся реформы, уверен, позволят нам успешно завершить и этот год.

Поставлена задача через несколько лет полностью устранить зависимость от нефтяного фактора. Уверен, что мы добьемся этого".