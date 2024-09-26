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Президент Азербайджана рассказал о требовании, выдвинутом перед иностранными нефтяными компаниями

Президент Азербайджана рассказал о требовании, выдвинутом перед иностранными нефтяными компаниями В последние годы добыча нефти в рамках проектов, реализуемых иностранными нефтяными компаниями, из года в год сокращалась, что, естественно, негативно сказывалось на наших общеэкономических темпах развития, и мы компенсировали этот спад развитием ненефтян
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 15:26
Президент Азербайджана рассказал о требовании, выдвинутом перед иностранными нефтяными компаниями

В последние годы добыча нефти в рамках проектов, реализуемых иностранными нефтяными компаниями, из года в год сокращалась, что, естественно, негативно сказывалось на наших общеэкономических темпах развития, и мы компенсировали этот спад развитием ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном экономическим вопросам.

"Однако в результате переговоров с иностранными нефтяными компаниями до их сведения были доведены недостатки в добыче нефти и от них потребовано устранить эти недостатки, обеспечить стабильность добычи нефти. В последние месяцы в этом направлении велась очень активная работа. В результате появились обоснованные надежды на то, что впредь никакого безосновательного спада в добыче нефти не будет", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev revealed what Azerbaijan demands from foreign oil companies regarding drawbacks in oil production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti neft hasilatında buraxılmış nöqsanlarla bağlı xarici neft şirkətlərindən tələbləri açıqlayıb

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