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Президент Азербайджана раскрыл остающиеся вопросы, связанные с авиакатастрофой

Президент Азербайджана раскрыл остающиеся вопросы, связанные с авиакатастрофой Президент Ильхам Алиев раскрыл остающиеся вопросы, связанные с причинами крушения самолета AZAL вблизи Актау.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 15:15
Президент Азербайджана раскрыл остающиеся вопросы, связанные с авиакатастрофой

Президент Ильхам Алиев раскрыл остающиеся вопросы, связанные с причинами крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению.

"Повторяю, после того, как черные ящики будут открыты и когда мы получим более детальную информацию, всплывут все подробности и прояснятся многие моменты, которые сегодня пока вызывают вопросы. К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае – это и абсурд, и глупость", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani President highlights unresolved issues regarding plane crash
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Qara qutu”lar açılandan sonra bilinəcək ki, nə üçün təyyarə enə bilməyib?

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