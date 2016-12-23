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    Ильхам Алиев: Проведение в одном городе в течение двух лет как Европейских, так и Исламских игр солидарности, носит символический характер

    Эти игры олицетворяют идеи мультикультурализма

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Проведение в одном городе в течение двух лет как Европейских игр, так и Исламских игр солидарности, носит символический характер".

    Как сообщает Report, об этом на посвященной спортивным итогам 2016 года церемонии в Национальном олимпийском комитете (НОК) сказал президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

    Глава государства напомнил, что в следующем году в Баку пройдут IV Исламские игры солидарности.

    "Эти игры олицетворяют идеи мультикультурализма", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

    "В основе наших спортивных достижений стоят деятельность спортсменов и тренеров, и в то же время государственная политика", - сказал президент страны.

    Ильхам Алиев отметил о продолжении строительства в регионах спортивных комплексов.

    Глава государства подчеркнул важность сохранения в центре внимания вопроса обеспечения массовости спорта и выразил уверенность в том, что в последующие годы наши спортсмены будут радовать нас своими победами.

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