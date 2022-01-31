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Президент Азербайджана о прекращении показа фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде

Президент Азербайджана о прекращении показа фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде 30 января в ходе визита в Гянджу президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал прекращение показа в России фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде.
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 10:48
Президент Азербайджана о прекращении показа фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде
Ильхам Алиев

30 января в ходе визита в Гянджу президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал прекращение показа в России фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал:

"Я думаю, что, прежде всего, российская общественность узнала об этом, и в результате требований российской общественности эта позорная акция не состоялась. Но верно и то, что впервые я вывел этот вопрос в политическую плоскость. Я поднимал вопрос о нацистах в своих выступлениях. Я поднимал вопрос перед международными организациями и странами о том, что нельзя героизировать нацистов. Я поднял вопрос о палаче Нжде в одном из своих выступлений на саммите СНГ. Я сказал, что памятник Нжде в столице Армении, Ереване - это пропаганда фашизма. Этому должен быть положен конец. Этот человек был фашистом, палачом".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri erməni faşist Qaregin Njde haqqında filmin yayımının dayandırılmasına münasibət bildirib

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