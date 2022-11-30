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Президент Азербайджана присвоил звание «Заслуженный журналист» группе лиц

Президент Азербайджана присвоил звание «Заслуженный журналист» группе лиц Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный журналист» и предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики лицам, активно участвующим в общественно-политической жизни Азербайджанской Респу
Внутренняя политика
30 ноября 2022 г. 17:38
Президент Азербайджана присвоил звание «Заслуженный журналист» группе лиц
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный журналист» и предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики лицам, активно участвующим в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, распоряжение подписано по случаю 30-летия Партии «Ени Азербайджан».

Так, Алиеву Ильхаму Яйлагалы оглу и Мусаеву Алгышу Гасан оглу будет присвоено почетное звание «Заслуженный журналист».

Халилову Захиду Абдулла оглу, Шадлинскому Вагифу Билас оглу и Велиеву Мисирхану Иззет оглу будет предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

В свою очередь, Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup şəxsə “Əməkdar jurnalist” fəxri adı və Prezidentin fərdi təqaüdü verilib

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