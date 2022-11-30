Президент Азербайджана присвоил звание «Заслуженный журналист» группе лиц

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный журналист» и предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики лицам, активно участвующим в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, распоряжение подписано по случаю 30-летия Партии «Ени Азербайджан».
Так, Алиеву Ильхаму Яйлагалы оглу и Мусаеву Алгышу Гасан оглу будет присвоено почетное звание «Заслуженный журналист».
Халилову Захиду Абдулла оглу, Шадлинскому Вагифу Билас оглу и Велиеву Мисирхану Иззет оглу будет предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
В свою очередь, Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.