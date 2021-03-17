Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, начальнику Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вюсалу Афган оглу Гусейнову присвоено высшее специальное звание государственного советника миграционной службы II класса.
Высшее специальное звание государственного советника миграционной службы III класса присвоено следующим сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики:
Нагиеву Габилю Садых оглу – начальнику Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Худиеву Анару Худаяр оглу – начальнику Главного организационно-контрольного управления Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.