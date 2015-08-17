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    Президент Азербайджана присвоил военнослужащим Государственной пограничной службы высшие воинские звания

    Полковнику Аббасу Султан оглу Халилову присвоено воинское звание генерал-майора

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, генерал-майору Азаду Гачай оглу Алекберову и генерал-майору Фархаду Сабир оглу Таги-заде присвоены воинские звания "генерал-лейтенанта".

    Полковнику Аббасу Султан оглу Халилову присвоено воинское звание "генерал-майора".

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