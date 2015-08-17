Президент Азербайджана присвоил военнослужащим Государственной пограничной службы высшие воинские звания

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, генерал-майору Азаду Гачай оглу Алекберову и генерал-майору Фархаду Сабир оглу Таги-заде присвоены воинские звания "генерал-лейтенанта".
Полковнику Аббасу Султан оглу Халилову присвоено воинское звание "генерал-майора".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook