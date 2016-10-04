Президент Азербайджана присвоил почетные звания лицам, имеющим заслуги в развитии города Сумгайыт

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт.

Как сообщает Report, почетные звания присвоены лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт:

"Заслуженный инженер"

Мамедову Ахмеду Ибрагим оглу

"Заслуженный врач"

Аббасову Фирдовси Гайытмаз оглу

Гасанову Ахмедали Абдулали оглу

Гасановой Таджире Мириш гызы

Гулиеву Асифу Байрам оглу

"Заслуженный журналист"

Гусейнову Рамизу Фаррух оглу

Мамедзаде Рахману Абдурахман оглу

"Заслуженный учитель"

Абишеву Джамалу Мухаммед оглу

Гурбановой Тирме Рза гызы

Сулеймановой Адиле Мурсал гызы

"Заслуженный артист"

Мамедову Джалалу Гурбан оглу

"Заслуженный работник культуры"

Аббасгулузаде Фазилю Ганимат оглу

Ахмедовой Егяне Ахмедийя гызы

Фатуллаеву Аслану Мири оглу.