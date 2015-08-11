Президент Азербайджана принял участие в открытии автомобильной дороги в Джалилабаде

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Джалилабадский район принял участие в открытии автомобильной дороги Алар-Тезекенд-Учтепе-Алигасымлы-Джафарханлы.

Как сообщает Report, в нашей стране успешно продолжаются проекты по реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры, закладке новых, основательной реконструкции существующих дорог. Сегодня наряду с закладкой магистральных автодорог международного и республиканского значения, уделяется особое внимание доведению до современного уровня дорог местного значения, районных и проселочных дорог. Капитальный ремонт или реконструкция автомобильных дорог в городах и районах нашей страны в соответствии с указаниями главы государства в целом вносит важный вклад в социально-экономическое развитие регионов. Дорога Алар-Тезекенд-Учтепе-Алигасымлы-Джафарханлы в Джалилабаде имеет важное значение с этой точки зрения.

Сначала Президент Ильхам Алиев встретился с представителями районной общественности.

Жители района Бахыш Мустафаев, Любовь Данилова и Беюкханым Багирли выразили признательность главе государства за большое внимание и заботу, оказываемые развитию Джалилибадского района, как и всем регионам нашей республики.

Затем была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Строительство этой дороги, закладка которой началась в мае 2014 года, было проведено на высоком уровне и качественно. Наряду с тем, что сдача дороги в эксплуатацию обеспечит удобное и безопасное движение жителей данных сел, это сыграет важную роль в развитии данных населенных пунктов.

На основании Распоряжения, подписанного главой государства в 2013 году, на строительство автомобильной дороги Алар-Тезекенд-Учтепе-Алигасымлы-Джафарханлы из Резервного фонда Президента первоначально были выделены денежные средства в размере 2 млн. манатов. А согласно Распоряжению, подписанному в прошлом году, в целях продолжения строительства, 7 млн. манатов из средств, предусмотренных в распределении расходов от капитальных вложений средств на государственной основе государственного бюджета 2014 года для строительства и реконструкции проселочных автомобильных дорог, были выделены Исполнительной власти Джалилабадского района.

Общая протяженность автомобильной дороги составляет 21 км, ширина - 8 м. Дорога четвертой технической категории. На дорогу устлано двойное асфальтовое покрытие площадью 130 кв. м. Дорога, охватывающая шесть населенных пунктов, в том числе села Алар, Тезекенд, Учтепе, Алигасымлы, Джафарханлы и Гюльмамедли, будет служить более 23 тыс. жителей.

Доведение дорог, соединяющих города и районные центры с поселками и селами, а также проселочных дорог в поселках и селах до современного уровня еще раз свидетельствует о том, что происходящее в республике стремительное социально-экономическое развитие широко охватывает и каждое отдаленное село, а на каждого гражданина нашей страны приходится доля от этого прогресса.