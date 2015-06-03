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    ​Президент Азербайджана принял участие в открытии автобусного депо и учебного центра для I Европейских игр

    Глава государства ознакомился с условиями, созданными в административном здании ООО Bakubus, Учебно-водительском центре, автобусном парке

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автобусного депо и учебного центра для первых Европейских игр ООО "Bakubus". 

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие депо и центра.

    Министр финансов Самир Шарифов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

    Было отмечено, что здесь построены одно административное и четыре служебных здания. В административном здании имеются центры общего управления, а также управления автобусами и транспортом, бухгалтерия, классы для тренинга, столовая и другие помещения.

    Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в административном здании ООО "Bakubus", Учебно-водительском центре, автобусном парке, посмотрел автобусы.

    Было доведено до внимания, что в пункте заправки одновременно будут обслуживаться 15 автобусов. Время полной заправки топливом одного автобуса составляет всего 7 минут.

    Затем глава государства понаблюдал за процессом управления автобусами в Учебно-водительском центре.

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