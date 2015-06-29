Президент Азербайджана: Радость победы, чувство гордости, сила, отвага наших спортсменов, единство народа – всего этого мы никогда не забудем

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча с нашими спортсменами, одержавшими победу на первых Европейских играх, их тренерами, представителями спортивной общественности Азербайджана и иностранными партнерами, внесшими вклад в организацию Игр.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Выступая на церемонии, глава государства сердечно поздравил весь азербайджанский народ по случаю успешного завершения первые Европейских игр.

По его словам, Первые Европейские игры – историческое событие для нашей страны и Европы. "Оно является историческим для нашей страны потому, что до сих пор в Азербайджане не проводилось международных спортивных соревнований такого уровня. А для Европы – потому, что в Европе, в отличие от других континентов, никогда не проводились континентальные игры" - пояснил президент Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в декабре 2012 года решением Европейских Олимпийских комитетов на Азербайджан легла почетная миссия проведения первых Игр: "От своего имени и от имени всего народа Азербайджана хочу еще раз выразить глубокую признательность всем, кто участвовал в принятии этого решения, в первую очередь президенту Европейских Олимпийских комитетов господину Патрику Хикки. Эти Игры состоялись именно по инициативе господина Патрика Хикки. Хочу еще раз выразить глубокую признательность всем, кто принимал участие в проведении этих Игр".

"После этого решения в Азербайджане началась напряженная работа. Были созданы Организационный комитет, Международный Операционный комитет. Все мы хорошо понимали, что для проведения этих Игр на высоком уровне необходимо, чтобы вся общественность, все граждане Азербайджана оказали этому делу активную поддержку. Так оно и случилось. В церемониях встречи факела приняли участие около двух миллионов граждан Азербайджана. Эта большая общественная поддержка придала нам силы и уверенность для того, чтобы провести Игры на высочайшем уровне", - рассказал президент Ильхам Алиев.

Далее он сказал: "Помню, после принятия решения я обратился к народу и поздравил его. Я также сказал, что мы постараемся провести эти Игры на самом высоком уровне. Рад, что так оно и произошло. Действительно, первые Европейские игры останутся в истории еще и потому, что они были проведены на самом высоком мировом уровне.

На подготовку к Играм у нас было всего два с половиной года. Нетрудно представить, какую напряженную работу мы провели. В напряженных условиях, при дефиците времени. Конечно, на нас лежала большая ответственность. Стандартов Европейских игр в то время не было. На самом деле, стандарты Игр мы создали вместе в Азербайджане, и это самые высокие стандарты.

Очень запоминающейся была и церемония зажжения факела. Я еще раз признателен президенту Европейских Олимпийских комитетов господину Хикки за то, что его решением и решением Европейских Олимпийских комитетов факел будущих Игр будет зажжен именно в Азербайджане, Баку, храме Атешгях.

Я высоко оцениваю роль Международного Операционного комитета - BEGOC в подготовке Игр. Работающие там профессионалы, конечно, принесли свой опыт, свои знания в Азербайджан, поделились с нами. Без них вряд ли можно было провести Игры на таком уровне.

Знаю, что и они за эти месяцы, годы всем сердцем полюбили Азербайджан. Увидев все возможности Азербайджана, настроение народа и происходящие в стране позитивные процессы, они очень привязались к нашему народу, государству. Уверен, что эти воспоминания останутся с ними навсегда, так как часть их жизни прошла в Азербайджане. Убежден, что мы и впредь будем часто встречаться с ними.

Хочу особо отметить работу волонтеров. На них выпала значительная часть нагрузки в проведении Игр. Волонтеры еще раз показали, что у нашей страны огромный потенциал, человеческий капитал. В 2003 году, только приступив к деятельности на посту Президента, я сказал, что наша основная задача заключается в превращении экономического капитала, точнее, «черного золота» в человеческий капитал. Нынешняя молодежь, молодые люди, которые выросли и получили воспитание в период независимости, - источник гордости для нас. Около двадцати тысяч волонтеров – подавляющее большинство их составляют местные ребята, люди, молодежь, - работали днем и ночью. Профессионально, мастерски, умело работая круглые сутки, они показали спортсменам, гостям большую культуру, уважение, присущие азербайджанскому народу гостеприимство и радушие. Общаясь в эти дни с зарубежными гостями, я постоянно слышу добрые слова о волонтерах. Наше будущее действительно в надежных руках. Уверен, что после этих Игр волонтеры займут достойное место в обществе. Они – наше будущее. Будущее развитие Азербайджана должно находиться в руках молодежи. Молодежь должна быть образованной, грамотной, профессиональной и патриотичной. Такой же профессиональной, образованной и патриотичной, как наши волонтеры.

Хочу особо отметить сегодня деятельность Организационного комитета. Так как Организационный комитет осуществлял огромную и напряженную деятельность. Естественно, общественность не может полностью знать о том, в чем заключалась эта деятельность. Так как мероприятия Организационного комитета проводились регулярно, но общественность не получала такой уж обширной информации. Вся работа по любому незначительному вопросу проводилась на самом высоком уровне, и именно поэтому никаких проблем при проведении Игр не возникло.

Особенно высоко оцениваю большую деятельность Мехрибан Алиевой, руководившей Организационным комитетом. Она внесла огромный вклад в проведение этих Игр. Могу сказать, что она вложила всю душу в проведение Игр на таком уровне. Определяя состав Организационного комитета, я был абсолютно уверен в том, что в таком составе он может показать самый высокий результат. Потому что здесь были и есть опыт, профессионализм, а самое главное – любовь к народу, государству. Это, вообще, главное условие достигнутых нашей страной успехов. Порой меня спрашивают: Азербайджан динамично развивается, хотя происходящие в регионе, мире, на нашем континенте процессы не очень радуют, - в чем секрет?

Об этом можно говорить много. Но я считаю, что главное заключается в том, что мы любим наше государство, наш народ больше всего. Эта любовь, этот патриотизм, профессионализм и преданность делу, конечно, позволяют Азербайджану стремительно развиваться, у нас и в будущем будут огромные победы.

Конечно, сегодня мне хочется особо отметить успехи, победы спортсменов. Естественно, мы должны были провести и провели эти Игры на высоком уровне. Это еще раз показало потенциал, силу нашей страны. Разумеется, мы знаем об этом потенциале. Мы сами его создали. Всего за 24 года Азербайджан достиг таких вершин, для достижения которых некоторым странам, возможно, нужны столетия. Эти Игры просто позволили нам продемонстрировать данный потенциал миру, Европе, а также нашей общественности. Человеческий потенциал, экономический потенциал нашего государства, господствующая в обществе добрая атмосфера, единство между народом и властью, сплоченность вокруг национальных идей, национальное согласие – вот основные условия наших успехов.

Эти Игры позволили нам показать себя. Негативно относящиеся к нам силы порой упрекали нас в том, что Азербайджан, проводя Игры, хочет показать себя. Это естественно. Конечно, любая страна хочет показать себя. Развитые страны, которые неоднократно проводили мероприятия такого уровня, и те хотели показать себя. То есть в этом нет ничего предосудительного. Да, мы много что можем показать. Мы показали Азербайджан миру как современные, динамичные, демократичные, развивающиеся народ и государство, привязанные к своей культуре и истории. Игры создали в обществе уникальный настрой. Это было и раньше. То есть наше общество очень активно действует во имя национальных идей, национальных интересов. Но эти Игры еще раз сплотили наш народ. Еще раз вселили в нас чувство гордости – посмотрите, на какие свершения мы способны.

Возвращаясь к успехам спортсменов, - это имеет особенно большое значение, так как их победы подняли Игры на еще более высокую вершину. Абсолютно уверен в том, что, возможно, у присутствующих здесь людей и общественности в целом, наверное, были различные предположения о том, какое место займет наша команда. Но, может быть, никто не верил, что это будет второе место. Это – историческая победа. Победа азербайджанского спорта, Азербайджанского государства. Дорогие спортсмены, целую и обнимаю вас. Спасибо.

В эти дни все мы, наверное, не раз пережили трогательные чувства. У всех у нас были такие незабываемые моменты, которые трудно описать словами. Радость победы, чувство гордости, сила, отвага наших спортсменов, единство народа – всего этого мы никогда не забудем.

Сегодня Азербайджан находится на вершине. Сегодня Азербайджан успешно идет вперед как независимое, развивающееся, сильное государство. Мы добились больших побед в политической, экономической сферах, на дипломатических аренах, в спортивных соревнованиях. Мы по праву гордимся этим. Гордимся тем, что являемся гражданами Азербайджана. Мы гордимся тем, что всего за 24 года благодаря таланту, труду азербайджанского народа, благодаря продуманной политике построили сильное государство.

Спорт свидетельствует об общем развитии любой страны. Если обратить внимание на список стран, добившихся высоких результатов в спорте, - нынешние Игры также являются наглядным тому подтверждением, - то можно убедиться в том, что в первых рядах находятся лишь всесторонне развитые страны, так как в бедных, не развивающихся, отсталых странах крайне редко бывают высокие спортивные результаты.

Успехи в спорте достигаются на определенной базе. Мы создали эту базу. Вот уже много лет мы очень серьезно занимаемся развитием спорта. Спортсмены, клубы, федерации, спортивные общества, Национальный Олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта – все мы вместе развиваем спорт. Неслучайно, на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх наши спортсмены поднимаются на самую высокую ступень пьедестала почета. На сей раз эти Игры стали торжеством азербайджанского спорта, Азербайджанского государства.

Мы будем успешно развиваться и дальше. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Азербайджан будет идти по пути развития. В будущем нас ждут большие успехи и победы. Желаю на этом пути всему азербайджанскому народу новых успехов, новых побед".