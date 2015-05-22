​Президент Азербайджана принял участие в открытии бульвара и парка в Беюкшор

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии бульвара и парка в Беюкшор.

Как сообщает Report, сначала глава государства и первая леди ознакомились со стендом, посвященным работам, проделанным в рамках первого этапа восстановления озера.

Затем президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие бульвара и парка в Беюкшор. Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев рассказал о проделанной работе.

Присутствующим на церемонии открытия рассказали об очистке на территории парка участков, загрязненных нефтью. Протяженность предусмотренной для прогулок прибрежной полосы составляет 2,5 км, а площадь проделанных общих работ - более 15 га. Здесь сооружены спортивные и детские игральные площадки, созданы полосы для бега и велосипедные дорожки, проведена озеленительная работа. На озере установлены фонтаны. Для определения уровня и качества воды создана автоматизированная контрольно-мониторинговая система и установлено специальное оборудование для обеспечения охраны и чистоты территории.

Президент Ильхам Алиев и его супруга прогулялись по бульвару и по парку.

Было отмечено, что строительные работы по первому этапу завершены. Здесь также установлена специальная плотина протяженностью 1570 м для пресечения стока в озеро загрязненной нефтью воды. В дальнейшем эта дамба послужит фундаментом для восьмиполосной автомобильной дороги. Дамба разделяет озеро на две части и создает условие для поэтапного исполнения проекта. На очередном этапе проекта планируется очистка противоположной стороны озера.