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Президент Азербайджана принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

Президент Азербайджана принял президента компании Total Energies по разведке и добыче 11 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче Николаса Терраза.
Внутренняя политика
11 мая 2023 г. 13:51
Президент Азербайджана принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

11 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче Николаса Терраза.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что между SOCAR и Total Energies на протяжении многих лет осуществляется успешное сотрудничество. Был обсужден вопрос планируемого в ближайшие месяцы начала добычи на газовом месторождении "Абшерон".

Подчеркнув приверженность и постоянную заинтересованность компании Total Energies в сотрудничестве с Азербайджаном, Николас Терраз заявил, что они намерены расширять деятельность в нашей стране.

В ходе беседы, помимо сотрудничества в традиционной нефтегазовой сфере, состоялся обмен мнениями о возможных проектах в области производства возобновляемой энергии.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives President of Exploration & Production of TotalEnergies
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev “Total Energies” şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidentini qəbul edib

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