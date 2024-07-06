Президент Азербайджана пригласил лидеров стран ОТГ на COP29

Как вы знаете, в этом году Азербайджан примет конференцию COP29. Пользуясь этой возможностью, еще раз приглашаю всех вас на COP29.

Как вы знаете, в этом году Азербайджан примет конференцию COP29. Пользуясь этой возможностью, еще раз приглашаю всех вас на COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

"Мы расцениваем председательство на COP29 и проведение этого мероприятия в Баку как наглядный пример огромного доверия к нашей стране со стороны международной общественности. Около 200 стран единогласно поддержали нашу кандидатуру. Используя опыт, накопленный за время четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения, Азербайджан приложит все усилия для укрепления солидарности и достижения консенсуса между развитыми и развивающимися странами", - сказал он.