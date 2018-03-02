Президент Азербайджана прибыл на место пожара - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 2 марта в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу после инцидента прибыл в Республиканский наркологический центр и ознакомился с ситуацией.

Руководители соответствующих структур проинформировали главу государства о причинах и последствиях пожара.

11:22

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на территорию, где произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе города Баку.

Об этом сообщил находящийся на территории сотрудник Report.

Отметим, что сегодня в Хатаинском районе города Баку произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра.

В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения были доставлены тела 24 человек. Еще три человека отравились дымом.