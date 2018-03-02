 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана прибыл на место пожара - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 2 марта в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку произошел пожар.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу после инцидента прибыл в Республиканский наркологический центр и ознакомился с ситуацией.

    Руководители соответствующих структур проинформировали главу государства о причинах и последствиях пожара.

    11:22

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на территорию, где произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе города Баку.

    Об этом сообщил находящийся на территории сотрудник Report.

    Отметим, что сегодня в Хатаинском районе города Баку произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра.

    В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения были доставлены тела 24 человек. Еще три человека отравились дымом.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi