Президент Азербайджана прибыл на место пожара - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 2 марта в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку произошел пожар.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу после инцидента прибыл в Республиканский наркологический центр и ознакомился с ситуацией.
Руководители соответствующих структур проинформировали главу государства о причинах и последствиях пожара.
11:22
Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на территорию, где произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе города Баку.
Об этом сообщил находящийся на территории сотрудник Report.
Отметим, что сегодня в Хатаинском районе города Баку произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра.
В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения были доставлены тела 24 человек. Еще три человека отравились дымом.
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook