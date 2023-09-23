Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше величество,
Дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние и теплые пожелания по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия - Дня провозглашения Королевства.
Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, которые построены на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, исламская солидарность, основаны на взаимном доверии и поддержке. Взаимные визиты высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, охватывающее различные области, постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи являются главными факторами, характеризующими многогранные отношения между нашими братскими странами. Вам принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией, и мы это высоко ценим.
Нынешний уровень наших политических связей и активный диалог создают хорошую основу для дальнейшего расширения взаимодействия во всех сферах, в частности, в энергетической и инвестиционной областях, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Высоко оцениваю проект по строительству ветряной электростанции в Азербайджане, реализуемый ведущей компанией Саудовской Аравии в области альтернативной и возобновляемой энергии - ACWA Power как важный пример нашего сотрудничества.
Мы благодарны Саудовской Аравии за постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его международно признанных границ.
Уверен, что совместными усилиями традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, наше плодотворное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций и впредь будут укрепляться и углубляться в интересах наших братских народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного спокойствия и благополучия".