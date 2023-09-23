Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние и теплые пожелания по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия - Дня провозглашения Королевства.

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, которые построены на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, исламская солидарность, основаны на взаимном доверии и поддержке. Взаимные визиты высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, охватывающее различные области, постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи являются главными факторами, характеризующими многогранные отношения между нашими братскими странами. Вам принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией, и мы это высоко ценим.

Нынешний уровень наших политических связей и активный диалог создают хорошую основу для дальнейшего расширения взаимодействия во всех сферах, в частности, в энергетической и инвестиционной областях, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Высоко оцениваю проект по строительству ветряной электростанции в Азербайджане, реализуемый ведущей компанией Саудовской Аравии в области альтернативной и возобновляемой энергии - ACWA Power как важный пример нашего сотрудничества.

Мы благодарны Саудовской Аравии за постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его международно признанных границ.

Уверен, что совместными усилиями традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, наше плодотворное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций и впредь будут укрепляться и углубляться в интересах наших братских народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного спокойствия и благополучия".